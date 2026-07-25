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Джокович: я не знаю, существует ли идеальный способ уйти на пенсию

Джокович: я не знаю, существует ли идеальный способ уйти на пенсию
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о принятии решения о возможном завершении карьеры.

«Существует категория спортсменов, которые хотят уйти на пике, другая — те, кто вынужден завершить карьеру, потому что тело перестаёт их слушаться, и третья — те, кого просто побеждают соперники, и они осознают, что больше не могут продолжать. Или же это всё вместе взятое. Честно говоря, меня поражает, когда я слушаю величайших атлетов всех времён и то, как они справлялись с этим процессом.

Андре Агасси, безусловно, один из величайших. Он участвовал в моём документальном фильме и сказал: «Я не знаю, когда для Новака наступит конец, но уверен, что, когда это случится, это произойдёт быстро». Думаю, он прав. Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что у меня не бывает таких мыслей. Они есть. И я не знаю, существует ли идеальный способ уйти на пенсию. Поэтому я продолжаю стараться получать удовольствие от соревнований, а об остальном поговорим позже», – приводит слова Джоковича Punto de Break.

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