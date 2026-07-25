Барбора Крейчикова не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Праге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 26-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия, проиграв австрийке Лилли Таггер, занимающей 74-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Крейчикова сделала семь эйсов и допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из трёх. Таггер 11 раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и воспользовалась тремя брейк-пойнтами из девяти.

Титул в финальном матче Лилли Таггер разыграет с 54-й ракеткой мира украинкой Дарьей Снигур.

Турнир WTA-250 в Праге проходит с 20 по 26 июля.