Барбора Крейчикова не смогла выйти в финал турнира WTA-250 в Праге
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», 26-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия, проиграв австрийке Лилли Таггер, занимающей 74-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:7 (4:7).
Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
74
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
26
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 52 минуты. Крейчикова сделала семь эйсов и допустила девять двойных ошибок, реализовав при этом два брейк-пойнта из трёх. Таггер 11 раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и воспользовалась тремя брейк-пойнтами из девяти.
Титул в финальном матче Лилли Таггер разыграет с 54-й ракеткой мира украинкой Дарьей Снигур.
Турнир WTA-250 в Праге проходит с 20 по 26 июля.
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