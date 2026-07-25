Россиянка Дарья Егорова выкинула ракетку за пределы корта во время матча в Вакарии

19-летняя российская теннисистка Дарья Егорова выкинула ракетку за пределы корта во время матча с аргентинкой Мартиной Капурро Табордой в 1/4 финала «60-тысячника» в Вакарии (Бразилия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

В первом сете Егорова швырнула ракетку и, по словам соперницы, задела судью. Таборда настаивала на дисквалификации россиянки, но её требование не было удовлетворено. После окончания встречи аргентинка пнула судейскую вышку и продолжила спорить с судьёй.

«Никогда не думала, что мне придётся такое писать. Все, кто меня знает, понимают, что я почти никогда ничего не публикую, не высказываюсь и не комментирую подобные ситуации. Сегодня, 24 июля, в четвертьфинале турнира в Вакарии, где супервайзером был Фелипе Муньо, произошло то, чего я никогда не ожидала увидеть. Раньше на турнирах я с подобным никогда не сталкивалась.

Соперница проиграла очко и со всей силы швырнула ракетку. Она вылетела за пределы корта и попала прямо в человека. Более того, это был один из судей турнира. На любом турнире за такое сразу дисквалифицируют. К счастью, было много зрителей, которые тоже не могли поверить в случившееся. Вот как это объяснил супервайзер: «Это было неумышленно и серьёзного вреда не причинило».

Надеюсь, ITF примет меры. Я отправлю столько обращений, сколько потребуется, чтобы по этому поводу были приняты соответствующие решения», – написала Таборда на своей странице в социальных сетях.