Определились финалистки турнира WTA-250 в Праге

Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые сразятся за титул в финальном матче.

В первом полуфинале дня 54-я ракетка мира украинка Дарья Снигур переиграла чешскую теннисистку Терезу Валентову, занимающую 63-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

За вторую путёвку в финал сражались 74-я ракетка мира австрийка Лилли Таггер и двукратная чемпионка ТБШ чешка Барбора Крейчикова, находящаяся на 26-й строчке рейтинга. Матч закончился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Таггер.

Таким образом, в финале турнира WTA-250 в Праге встретятся Дарья Снигур и Лилли Таггер.