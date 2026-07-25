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Определились финалистки турнира WTA-250 в Праге

Определились финалистки турнира WTA-250 в Праге
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Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые сразятся за титул в финальном матче.

В первом полуфинале дня 54-я ракетка мира украинка Дарья Снигур переиграла чешскую теннисистку Терезу Валентову, занимающую 63-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 14:40 МСК
Тереза Валентова
63
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Дарья Снигур
54
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

За вторую путёвку в финал сражались 74-я ракетка мира австрийка Лилли Таггер и двукратная чемпионка ТБШ чешка Барбора Крейчикова, находящаяся на 26-й строчке рейтинга. Матч закончился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Таггер.

Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Лилли Таггер
74
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 4
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Таким образом, в финале турнира WTA-250 в Праге встретятся Дарья Снигур и Лилли Таггер.

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