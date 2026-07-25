Определились финалистки турнира WTA-250 в Праге
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Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые сразятся за титул в финальном матче.
В первом полуфинале дня 54-я ракетка мира украинка Дарья Снигур переиграла чешскую теннисистку Терезу Валентову, занимающую 63-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 14:40 МСК
63
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
54
Дарья Снигур
Д. Снигур
За вторую путёвку в финал сражались 74-я ракетка мира австрийка Лилли Таггер и двукратная чемпионка ТБШ чешка Барбора Крейчикова, находящаяся на 26-й строчке рейтинга. Матч закончился со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Таггер.
Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
74
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
26
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Таким образом, в финале турнира WTA-250 в Праге встретятся Дарья Снигур и Лилли Таггер.
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