Лилли Таггер стала самой молодой в истории финалисткой турнира WTA-250 в Праге
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74-я ракетка мира австрийская теннисистка Лилли Таггер стала стала самой молодой в истории финалисткой турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. На момент начала турнира ей было 18 лет и 154 дня. В полуфинале турнира Таггер в упорном матче обыграла двукратную чемпионку ТБШ чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).
Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
74
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
26
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Спортсменка превзошла достижение чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой (18 лет и 256 дней), установленное в 2023 году.
В финальном матче за титул австрийская теннисистка сыграет с украинкой Дарьей Снигур, занимающей 54-е место в рейтинге WTA.
Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля.
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