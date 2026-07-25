Лилли Таггер стала самой молодой в истории финалисткой турнира WTA-250 в Праге

74-я ракетка мира австрийская теннисистка Лилли Таггер стала стала самой молодой в истории финалисткой турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. На момент начала турнира ей было 18 лет и 154 дня. В полуфинале турнира Таггер в упорном матче обыграла двукратную чемпионку ТБШ чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Спортсменка превзошла достижение чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой (18 лет и 256 дней), установленное в 2023 году.

В финальном матче за титул австрийская теннисистка сыграет с украинкой Дарьей Снигур, занимающей 54-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля.