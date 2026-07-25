15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лилли Таггер стала самой молодой в истории финалисткой турнира WTA-250 в Праге

Лилли Таггер стала самой молодой в истории финалисткой турнира WTA-250 в Праге
Комментарии

74-я ракетка мира австрийская теннисистка Лилли Таггер стала стала самой молодой в истории финалисткой турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. На момент начала турнира ей было 18 лет и 154 дня. В полуфинале турнира Таггер в упорном матче обыграла двукратную чемпионку ТБШ чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4).

Прага. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 16:50 МСК
Лилли Таггер
74
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7 7
7 7 		3 6 4
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Спортсменка превзошла достижение чемпионки Уимблдона-2026 Линды Носковой (18 лет и 256 дней), установленное в 2023 году.

В финальном матче за титул австрийская теннисистка сыграет с украинкой Дарьей Снигур, занимающей 54-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля.

Календарь турнира в Праге
Сетка турнира в Праге
Материалы по теме
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android