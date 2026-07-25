«В таком возрасте я не могу позволить себе думать далеко вперёд». Эррани — о своём будущем

Победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде 39-летняя итальянка Сара Эррани рассказала, думает ли она о том, что будет делать после завершения профессиональной спортивной карьеры.

«Честно говоря, сейчас трудно сказать, что будет потом. Я не могу продолжать играть до 50 лет. Но также верно и то, что в данный момент я сосредоточена и счастлива совмещать тренерство и игру. Бывают очень тяжёлые дни, но любовь к теннису настолько велика, что мне это нравится. Я получаю огромное удовольствие и от игры на корте, и от возможности помогать Жасмин (Эррани является тренером 15-й ракетки мира Жасмин Паолини. – Прим. «Чемпионата»).

Знаете, уже то, что я завоевала 10-й титул «Большого шлема» (шесть титулов в парном разряде, четыре – в смешанном парном. – Прим. «Чемпионата»), кажется мне чем-то невероятным. Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму каждый день, работать на корте и за его пределами и стараться становиться лучше как теннисистка и как человек. А когда я закончу играть, я оглянусь на то, что мне удалось сделать, и подведу итоги.

Конечно, попасть на Олимпиаду в 2028 году – сейчас моя мечта. Но до этого ещё два года, а это очень много. В моём возрасте я не могу позволить себе роскошь думать слишком далеко вперёд. Я предпочитаю сосредоточиться на настоящем и выкладываться каждый день. Если будет возможность участвовать, я сделаю всё, чтобы там быть», – приводит слова Эррани Ubitennis.