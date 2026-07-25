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Определились финалистки турнира WTA-250 в Гамбурге

Определились финалистки турнира WTA-250 в Гамбурге
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Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Гамбурге, Германия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые разыграют титул в финальном матче.

В первом полуфинале дня 97-я ракетка мира Анна Бондарь (Венгрия) переиграла представительницу Армении Элину Аванесян, занимающую 208-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2).

Гамбург (ж). 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Элина Аванесян
208
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 6 2
7 7 		4 7 7
         
Анна Бондарь
97
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

За вторую путёвку в финал боролись 73-я ракетка мира Маяр Шериф (Египет) и немецкая теннисистка Тамара Корпач, находящаяся на 81-й строчке в рейтинге WTA. Эта встреча закончилась снятием Шериф при счёте 6:1, 2:0 в пользу Корпач.

Гамбург (ж). 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 18:55 МСК
Маяр Шериф
73
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		0
6 		2
         
Тамара Корпач
81
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сыграют Анна Бондарь и Тамара Корпач.

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