Определились финалистки турнира WTA-250 в Гамбурге
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Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Гамбурге, Германия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые разыграют титул в финальном матче.
В первом полуфинале дня 97-я ракетка мира Анна Бондарь (Венгрия) переиграла представительницу Армении Элину Аванесян, занимающую 208-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2).
Гамбург (ж). 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
208
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 2
|
|4
|7 7
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
За вторую путёвку в финал боролись 73-я ракетка мира Маяр Шериф (Египет) и немецкая теннисистка Тамара Корпач, находящаяся на 81-й строчке в рейтинге WTA. Эта встреча закончилась снятием Шериф при счёте 6:1, 2:0 в пользу Корпач.
Гамбург (ж). 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 18:55 МСК
73
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
81
Тамара Корпач
Т. Корпач
Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сыграют Анна Бондарь и Тамара Корпач.
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