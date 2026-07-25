Определились финалистки турнира WTA-250 в Гамбурге

Сегодня, 25 июля, прошли полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Гамбурге, Германия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистками, которые разыграют титул в финальном матче.

В первом полуфинале дня 97-я ракетка мира Анна Бондарь (Венгрия) переиграла представительницу Армении Элину Аванесян, занимающую 208-е место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2).

За вторую путёвку в финал боролись 73-я ракетка мира Маяр Шериф (Египет) и немецкая теннисистка Тамара Корпач, находящаяся на 81-й строчке в рейтинге WTA. Эта встреча закончилась снятием Шериф при счёте 6:1, 2:0 в пользу Корпач.

Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сыграют Анна Бондарь и Тамара Корпач.