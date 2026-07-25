Диана Шнайдер сыграет в паре с Винус Уильямс на «пятисотнике» в Вашингтоне

18-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет в паре с семикратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Винус Уильямс на предстоящем турнире категории WTA-500 Mubadala Open в Вашингтоне, США.

В первом матче турнира пара американки и россиянки встретится с Куинн Глисон (США) и Улрикке Эйкери (Норвегия).

Ранее сообщалось, что партнёром Уильямс станет представительница Филиппин Александра Эала, они уже играли вместе в минувшем июне на турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге. Там пара дошла до четвертьфинала.

Турнир в столице США пройдёт с 27 июля по 2 августа.