Определена сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне, где сыграют Шнайдер, Калинская и Самсонова

Сегодня, 25 июля, стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Джессика Пегула (США), Диана Шнайдер (Россия), Наоми Осака (Япония) и Элина Свитолина (Украина) начнут свои выступления на турнире со второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Первый круг

Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США)

Джанис Тьен (Филиппины) — квалифаер

Квалифаер — Анна Калинская (Россия)

Анастасия Потапова (Австрия) — Винус Уильямс (США)

Квалифаер — Ван Синьюй (Китай)

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США)

— Мэдисон Киз (США) Эмма Наварро (США) — Софя Кенин (США)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Клара Таусон (Дания)

Эшлин Крюгер (США) — Кэти Бултер (Великобритания)

Лейла Фернандес (Канада) — Магда Линетт (Польша)

Александра Эала (Филиппины) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

Кристина Букша (Испания) — квалифаер