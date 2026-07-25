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Определена сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне, где сыграют Шнайдер, Калинская и Самсонова

Определена сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне, где сыграют Шнайдер, Калинская и Самсонова
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Сегодня, 25 июля, стала известна сетка хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, США. Джессика Пегула (США), Диана Шнайдер (Россия), Наоми Осака (Япония) и Элина Свитолина (Украина) начнут свои выступления на турнире со второго круга.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Первый круг

  • Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США)
  • Джанис Тьен (Филиппины) — квалифаер
  • Квалифаер — Анна Калинская (Россия)
  • Анастасия Потапова (Австрия) — Винус Уильямс (США)
  • Квалифаер — Ван Синьюй (Китай)
  • Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США)
  • Эмма Наварро (США) — Софя Кенин (США)
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) — Клара Таусон (Дания)
  • Эшлин Крюгер (США) — Кэти Бултер (Великобритания)
  • Лейла Фернандес (Канада) — Магда Линетт (Польша)
  • Александра Эала (Филиппины) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
  • Кристина Букша (Испания) — квалифаер
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