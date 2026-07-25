Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне, первый сеяный — Алекс де Минор

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В основной сетке отсутствуют россияне. Турнир пройдёт с 27 июля по 2 августа.

Посев возглавил пятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор. Второй номер посева достался американцу Бену Шелтону, занимающему шестое место в рейтинге ATP.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Некоторые стартовые матчи турнира: