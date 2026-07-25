15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне, первый сеяный — Алекс де Минор

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне, первый сеяный — Алекс де Минор
Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В основной сетке отсутствуют россияне. Турнир пройдёт с 27 июля по 2 августа.

Посев возглавил пятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор. Второй номер посева достался американцу Бену Шелтону, занимающему шестое место в рейтинге ATP.

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Некоторые стартовые матчи турнира:

  • Алекс де Минор (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция);
  • Брэндон Накашима (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
  • Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США);
  • Лёнер Тьен (США) — Артюр Фис (Франция);
  • Лоренцо Музетти (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).
Материалы по теме
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android