Стала известна сетка турнира ATP-500 в Вашингтоне, первый сеяный — Алекс де Минор
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В основной сетке отсутствуют россияне. Турнир пройдёт с 27 июля по 2 августа.
Посев возглавил пятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор. Второй номер посева достался американцу Бену Шелтону, занимающему шестое место в рейтинге ATP.
Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Некоторые стартовые матчи турнира:
- Алекс де Минор (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция);
- Брэндон Накашима (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
- Якуб Меншик (Чехия) — Тейлор Фриц (США);
- Лёнер Тьен (США) — Артюр Фис (Франция);
- Лоренцо Музетти (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).
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