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Александр Блокс — Лучано Дардери, результат матча 25 июля 2026, счёт 2:1, 1/2 финала ATP-250 в Эшториле

Александр Блокс вышел в финал турнира в Эшториле, переиграв Лучано Дардери в трёх сетах
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38-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс переиграл в полуфинале турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, итальянца Лучано Дардери, занимающего 21-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
Александр Блокс
38
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7 7
7 		6 1 6 5
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Дардери пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Блокс сделал восемь эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.

В финальном матче турнира в Эшториле Александр Блокс встретится с французом Люкой Ван Ашем, который находится на 78-й строчке в рейтинге ATP.

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