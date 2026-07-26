Александр Блокс вышел в финал турнира в Эшториле, переиграв Лучано Дардери в трёх сетах
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38-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс переиграл в полуфинале турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, итальянца Лучано Дардери, занимающего 21-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).
Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
38
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 1
|6 5
21
Лучано Дардери
Л. Дардери
Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Дардери пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Блокс сделал восемь эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.
В финальном матче турнира в Эшториле Александр Блокс встретится с французом Люкой Ван Ашем, который находится на 78-й строчке в рейтинге ATP.
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