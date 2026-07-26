Александр Блокс вышел в финал турнира в Эшториле, переиграв Лучано Дардери в трёх сетах

38-я ракетка мира бельгиец Александр Блокс переиграл в полуфинале турнира категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, итальянца Лучано Дардери, занимающего 21-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут. Дардери пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 14. Блокс сделал восемь эйсов и шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.

В финальном матче турнира в Эшториле Александр Блокс встретится с французом Люкой Ван Ашем, который находится на 78-й строчке в рейтинге ATP.