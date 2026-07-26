Определились финалисты турнира ATP-250 в Эшториле

В субботу, 25 июля, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в финал и поборются за титул.

В первом полуфинале дня встречались два француза. 79-я ракетка мира Люка Ван Аш переиграл Юго Гастона, занимающего 109-е место в рейтинге ATP, в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.

Во втором матче 1/2 финала бельгийский теннисист Александр Блокс, который располагается на 38-й строчке рейтинга, одержал победу над 21-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Таким образом, в финале турнира ATP-250 в Эшториле сыграют Люка Ван Аш и Александр Блокс.