Определились финалисты турнира ATP-250 в Эшториле
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В субботу, 25 июля, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в финал и поборются за титул.
В первом полуфинале дня встречались два француза. 79-я ракетка мира Люка Ван Аш переиграл Юго Гастона, занимающего 109-е место в рейтинге ATP, в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.
Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 19:40 МСК
78
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
109
Юго Гастон
Ю. Гастон
Во втором матче 1/2 финала бельгийский теннисист Александр Блокс, который располагается на 38-й строчке рейтинга, одержал победу над 21-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).
Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
38
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 1
|6 5
21
Лучано Дардери
Л. Дардери
Таким образом, в финале турнира ATP-250 в Эшториле сыграют Люка Ван Аш и Александр Блокс.
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