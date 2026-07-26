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Определились финалисты турнира ATP-250 в Эшториле

Определились финалисты турнира ATP-250 в Эшториле
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В субботу, 25 июля, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле, Португалия, прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в финал и поборются за титул.

В первом полуфинале дня встречались два француза. 79-я ракетка мира Люка Ван Аш переиграл Юго Гастона, занимающего 109-е место в рейтинге ATP, в двух сетах со счётом 6:4, 7:5.

Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 19:40 МСК
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Юго Гастон
109
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон

Во втором матче 1/2 финала бельгийский теннисист Александр Блокс, который располагается на 38-й строчке рейтинга, одержал победу над 21-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
Александр Блокс
38
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7 7
7 		6 1 6 5
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Таким образом, в финале турнира ATP-250 в Эшториле сыграют Люка Ван Аш и Александр Блокс.

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