«Мне 30, я старая». Барбора Крейчикова — о проигрыше в 1/2 финала турнира WTA-250 в Праге

Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Барбора Крейчикова (26-й номер рейтинга) прокомментировала свой проигрыш австрийке Лилли Таггер (74-я строчка рейтинга) в полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия. Счёт встречи 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Таггер.

«Сегодня о себе дала знать усталость. Мне 30, я старая, моложе уже не стану. Я не могла играть так же, как в предыдущих матчах. Все игры здесь [на турнире] я тянула на морально-волевых. Играла для людей. И сегодня я билась из последних сил, но всё равно мне этого не хватило. Ну хорошо, что завтра у меня выходной», – сказала Крейчикова на послематчевой пресс-конференции.