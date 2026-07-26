«Я на другом жизненном этапе». Линда Носкова — о жизни после победы на Уимблдоне-2026

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, изменилась ли её жизнь после победы на Уимблдоне-2026.

«Конечно, всё поменялось в сравнении с прошлым месяцем. Я на другом жизненном этапе, в другом статусе. Просто всё вокруг меня стало иначе, но конкретно я остаюсь той же, что и была, несмотря на все изменения вокруг. И я этим очень горжусь», – сказала Носкова во время встречи с президентом Чехии Петром Павлом.

Напомним, 11 июля Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга (на данный момент), в финале Уимблдона-2026 со счётом 6:2, 5:7, 6:3.