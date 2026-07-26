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«Я на другом жизненном этапе». Линда Носкова — о жизни после победы на Уимблдоне-2026

«Я на другом жизненном этапе». Линда Носкова — о жизни после победы на Уимблдоне-2026
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Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала, изменилась ли её жизнь после победы на Уимблдоне-2026.

«Конечно, всё поменялось в сравнении с прошлым месяцем. Я на другом жизненном этапе, в другом статусе. Просто всё вокруг меня стало иначе, но конкретно я остаюсь той же, что и была, несмотря на все изменения вокруг. И я этим очень горжусь», – сказала Носкова во время встречи с президентом Чехии Петром Павлом.

Напомним, 11 июля Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую шестую строчку рейтинга (на данный момент), в финале Уимблдона-2026 со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
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Носкова и Мухова встретились с президентом Чехии после победы на Уимблдоне-2026
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