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«Я вижу в Арине себя и обожаю это». Серена Уильямс — о Соболенко

«Я вижу в Арине себя и обожаю это». Серена Уильямс — о Соболенко
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Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высказалась о первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Соболенко – номер один в мире. Она настоящая фурия, которая выкладывается на корте на все сто. Я вижу в Арине себя и обожаю это в ней. Когда она проигрывает – она злится. Когда играла я, мне не позволяли показывать свой гнев, а ей разрешают. И это круто», – сказала Уильямс на фестивале Fanatics Fest.

Арина Соболенко проводит свою 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В свою очередь, Серена Уильямс провела на первой строчке рейтинга 319 недель.

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