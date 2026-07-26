«Я вижу в Арине себя и обожаю это». Серена Уильямс — о Соболенко

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высказалась о первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Соболенко – номер один в мире. Она настоящая фурия, которая выкладывается на корте на все сто. Я вижу в Арине себя и обожаю это в ней. Когда она проигрывает – она злится. Когда играла я, мне не позволяли показывать свой гнев, а ей разрешают. И это круто», – сказала Уильямс на фестивале Fanatics Fest.

Арина Соболенко проводит свою 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В свою очередь, Серена Уильямс провела на первой строчке рейтинга 319 недель.