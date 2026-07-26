Арина Соболенко показала свою тренировку в зале

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети видео, где показала, как проводит тренировку в зале.

«Эш определённо делает тренировку ещё веселее», – подписала спортсменка публикацию, упомянув свою собаку породы кинг-чарльз-спаниель. На видео питомец несколько раз появился в кадре.

В этом году она выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).