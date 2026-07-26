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«Приходилось учиться многому на ходу». Зейнеп Сёнмез — о своём теннисном пути

«Приходилось учиться многому на ходу». Зейнеп Сёнмез — о своём теннисном пути
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Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, занимающая 48-ю строчку рейтинга, рассказала, с какими трудностями она столкнулась, взрослея в стране, где теннис не является популярным видом спорта.

«Я не из страны, где теннис очень популярен. Я не росла в среде, где теннисная культура была широко распространена. Поэтому мне приходилось учиться многому на ходу. Некоторые мои подруги уже многое знали, в то время как я не знала почти ничего. Когда теннисисты достигают высокого уровня, они уже заранее знакомы с некоторыми вещами. Они могут получать опыт от игроков своей страны. Теннисная культура учит их многому гораздо раньше. Я же узнавала почти всё через собственный опыт. Поэтому в некоторых аспектах мне может чего-то не хватать», — приводит слова Сёнмез Bee Haber.

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