«Приходилось учиться многому на ходу». Зейнеп Сёнмез — о своём теннисном пути

Турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез, занимающая 48-ю строчку рейтинга, рассказала, с какими трудностями она столкнулась, взрослея в стране, где теннис не является популярным видом спорта.

«Я не из страны, где теннис очень популярен. Я не росла в среде, где теннисная культура была широко распространена. Поэтому мне приходилось учиться многому на ходу. Некоторые мои подруги уже многое знали, в то время как я не знала почти ничего. Когда теннисисты достигают высокого уровня, они уже заранее знакомы с некоторыми вещами. Они могут получать опыт от игроков своей страны. Теннисная культура учит их многому гораздо раньше. Я же узнавала почти всё через собственный опыт. Поэтому в некоторых аспектах мне может чего-то не хватать», — приводит слова Сёнмез Bee Haber.