Стало известно, изменит ли Кэти Бултер свою фамилию после свадьбы с де Минором

67-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер не планирует официально менять фамилию после свадьбы. В середине июля спортсменка вышла замуж за австралийского теннисиста Алекса де Минора, ныне занимающего в рейтинге АТР пятое место. Церемония прошла 12 июля в узком кругу ближайших родственников в графстве Лестершир, Великобритания.

«Сегодня я как раз спрашивал об этом у Кэти: она сказала, что пока планирует использовать фамилию Бултер в профессиональной деятельности, а в личной жизни будет использовать де Минор», – написал журналист Бен Ротенберг у себя на странице в соцсети X.

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