Александр Блокс назвал самым сумасшедшим в жизни матч 1/2 финала турнира в Эшториле

38-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс после выхода в финал турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, описал свои эмоции от матча 1/2 финала, оставив текст на линзе объектива камеры. В полуфинале Блокс за 2 часа 45 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место, со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Фото: Кадр из трансляции

«Самый сумасшедший матч в жизни», – написал Блокс.

В финале Блокс сразится с французом Люка Ван Ашем, одолевшим ранее соотечественника Юго Гастона (6:4, 7:5). В четвертьфинале этого турнира Ван Аш выбил россиянина Андрея Рублёва. Финальный матч в Эшториле пройдёт в воскресенье, 26 июля.