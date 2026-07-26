Александр Блокс назвал самым сумасшедшим в жизни матч 1/2 финала турнира в Эшториле
Поделиться
38-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс после выхода в финал турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, описал свои эмоции от матча 1/2 финала, оставив текст на линзе объектива камеры. В полуфинале Блокс за 2 часа 45 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место, со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).
Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
38
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 1
|6 5
21
Лучано Дардери
Л. Дардери
Фото: Кадр из трансляции
«Самый сумасшедший матч в жизни», – написал Блокс.
В финале Блокс сразится с французом Люка Ван Ашем, одолевшим ранее соотечественника Юго Гастона (6:4, 7:5). В четвертьфинале этого турнира Ван Аш выбил россиянина Андрея Рублёва. Финальный матч в Эшториле пройдёт в воскресенье, 26 июля.
Комментарии
- 26 июля 2026
-
12:21
-
11:59
-
11:13
-
11:07
-
10:52
-
00:52
-
00:47
-
00:44
-
00:22
-
00:01
- 25 июля 2026
-
23:11
-
23:09
-
22:27
-
21:11
-
20:52
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
19:42
-
19:17
-
18:39
-
17:14
-
16:11
-
15:48
-
15:23
-
15:10
-
14:47
-
13:09
-
11:12
-
10:48
-
10:18
-
09:30
-
09:27
-
08:41
-
00:58