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Александр Блокс назвал самым сумасшедшим в жизни матч 1/2 финала турнира в Эшториле

Александр Блокс назвал самым сумасшедшим в жизни матч 1/2 финала турнира в Эшториле
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38-я ракетка мира бельгийский теннисист Александр Блокс после выхода в финал турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, описал свои эмоции от матча 1/2 финала, оставив текст на линзе объектива камеры. В полуфинале Блокс за 2 часа 45 минут одолел итальянца Лучано Дардери, занимающего в мировом рейтинге 21-е место, со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Эшторил. 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 21:55 МСК
Александр Блокс
38
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7 7
7 		6 1 6 5
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Фото: Кадр из трансляции

«Самый сумасшедший матч в жизни», – написал Блокс.

В финале Блокс сразится с французом Люка Ван Ашем, одолевшим ранее соотечественника Юго Гастона (6:4, 7:5). В четвертьфинале этого турнира Ван Аш выбил россиянина Андрея Рублёва. Финальный матч в Эшториле пройдёт в воскресенье, 26 июля.

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