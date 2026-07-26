Фонсека поделился общим фото с первым олимпийским чемпионом из Южной Америки Бротеном

28-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека и его соотечественник, олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Лукас Пиньейро Бротен встретились на мероприятии Expert XP – 2026 и сделали общее фото, которое Фонсека опубликовал у себя на странице в соцсети.

«Было честью наконец познакомиться с тобой и разделить сцену», – подписал совместный снимок Фонсека. Оба спортсмена выступили на мероприятии в качестве спикеров.

Фото: Expert XP — 2026

Лукас Пиньейро Бротен до 2023 года выступал за сборную Норвегии, но принял решение выступать за национальную команду родины своей матери. За сборную Бразилии горнолыжник Бротен дебютировал в октябре 2024 года. На Олимпиаде-2026 Бротен стал первым в истории спортсменом из Южной Америки, которому удалось выиграть золотую медаль на зимних Играх.