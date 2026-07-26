Элина Свитолина рассказала, чем гордится больше всего как теннисистка

10-я ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как вернулась в теннисный тур после рождения дочери.

«Больше всего я горжусь своим возвращением после беременности. Думаю, многие люди, а особенно мужчины, не до конца понимают, через что проходит женщина после рождения ребёнка. Одно дело – сама беременность, и совсем другое – то, что происходит потом. Твоё тело меняется, и ты даже не задумываешься, что оно уже никогда не будет таким, как раньше. Это нужно принять и научиться с этим жить. Очень важно дать себе время. Именно это мне помогло – не спешить и жить настоящим моментом. Но в то же время очень приятно снова иметь возможность проверять себя. Да, всё иначе, но это новое «иначе»: новая энергия, новая сила и новый взгляд на жизнь. Так что это очень интересная история», – сказала Свитолина в интервью на турнире в Берлине.

В октябре 2022 года в семье Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса родилась дочь Скай.