«Если я не выиграю «Шлем» — это нормально». Свитолина — о своих амбициях

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 10-ю строчку рейтинга, рассказала об отношении к титулам.

«Думаю, даже если я завершу карьеру уже завтра, я всё равно буду счастливым человеком. Я не хочу, чтобы мои результаты определяли моё счастье. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что если я так и не выиграю турнир «Большого шлема» – это нормально. Я смогу с этим жить и быть счастливой после завершения карьеры. Если этого не случится, это не будет концом света. Это не значит, что я перестала верить в себя. Возможно, уже через два года или чуть позже у меня появится шанс выиграть «Большой шлем».

Но я обрела внутренний покой. Если этого не случится, я всё равно буду счастлива. У меня будет семья, я буду играть в гольф или заниматься детьми. Для меня важнее всего – завершить карьеру на своих условиях. Конечно, я хотела бы играть ещё несколько лет, так что надеюсь, что моё тело мне это позволит. А потом просто быть в гармонии с собой и заботиться о своих детях», – сказала Свитолина в интервью на турнире в Берлине.