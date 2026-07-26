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Дрейпер провёл тренировку под руководством Маррея перед «пятисотником» в Вашингтоне

Дрейпер провёл тренировку под руководством Маррея перед «пятисотником» в Вашингтоне
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Бывшая пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер перед стартом «пятисотника» на хардовых кортах в Вашингтоне провёл тренировку под руководством соотечественника, трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Энди Маррея.

Видео опубликовал аккаунт TennisTV в соцсети. В мае стало известно, что Маррей вошёл в тренерский штаб Дрейпера на травяной сезон, однако, по всей видимости, стороны решили продолжить сотрудничество.

Дрейпер с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В этом году он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Стартовый матч на «пятисотнике» в Вашингтоне он проведёт с американцем Алексом Михельсеном.

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