«Трудно балансировать между двумя ролями». Отец Шелтона — о сложностях работы с сыном

Брайан Шелтон, отец и тренер шестой ракетки мира американца Бена Шелтона, рассказал, с какими трудностями сталкивается в работе с сыном.

«Как тренер, это и есть главный вызов — работать с таким парнем, как Бен, который играет очень агрессивно. Но бывают моменты, когда он переступает черту и начинает сам себе мешать, из-за чего не проходит даже во второй или третий круг турнира.

Бывает трудно балансировать между двумя ролями — быть отцом для человека, который ещё очень молод, взрослеет, познаёт жизнь, и одновременно быть его тренером. Да, иногда это непросто. Но я стараюсь быть терпеливым и внимательным. Я постоянно чувствую, где находится Бен — ментально и эмоционально. Я знаю, когда он хочет говорить о теннисе, о своей игре, о том, что связано со спортом, а когда — нет. И я уважаю и то, и другое. Думаю, именно в этом и заключается здоровье наших отношений», – сказал Брайан Шелтон на подкасте Tennis Insider.