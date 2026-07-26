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Тарпищев считает, что Рублёв сможет дольше всех из россиян играть на турнирах

Тарпищев считает, что Рублёв сможет дольше всех из россиян играть на турнирах
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что у 14-й ракетки мира Андрея Рублёва есть запас для прогресса, а из лидеров российского мужского тенниса он сможет играть дольше всех.

«Рублёву реально есть куда прогрессировать. Он может дольше всех играть из наших «мушкетёров». Но у него в команде должен быть человек, которому он верит и кто будет грамотно руководить тренировочным процессом», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

19 июля Рублёв выиграл 18-й в карьере титул на турнире АТР-250 в Бостаде. После соревнований в Швеции он принял участие в турнире АТР-250 в Эшториле, где не смог пройти дальше четвертьфинала.

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