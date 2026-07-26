Том Холланд назвал теннис самым жестоким из неконтактных видов спорта

Известный британский актёр Том Холланд выделил аспекты тенниса, которые, на его взгляд, делают этот вид спорта особенным, а также назвал его самым жестоким из неконтактных. Актёр провёл аналогию с футболом.

«В футболе можно забить не так много голов, играть «закрыто» до конца матча, в то время как в теннисе тебе нужно набирать очки для победы. Ты находишься в жаре до пяти-шести часов под давлением.

Что мне ещё кажется сумасшедшим, так это то, что существует не так много видов спорта, в которых, если ты бьёшь мимо, соперник выигрывает очко. Если в футболе замахиваешься и бьёшь мимо, ничего страшного. Но когда в теннисе заходишь на виннер и чуть промахиваешься, очко уходит сопернику. Думаю, теннис – это самый жестокий вид спорта из всех неконтактных.

Мне кажется, мы слишком строги к теннисистам, когда они ломают свои ракетки. Я в своей жизни сломал около 10. А я не нахожусь ни под каким давлением, просто играю со своим братом!» — сказал Холланд в подкасте Dish Podcast на YouTube.