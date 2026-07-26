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Дарья Снигур – Лилли Таггер, результат матча 26 июля, счёт: 0:2, финал турнира WTA-250 в Праге

Лилли Таггер — чемпионка турнира WTA-250 в Праге
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Австрийская теннисистка Лилли Таггер, занимающая 74-ю строчку рейтинга, стала победительницей турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия, обыграв в финале представительницу Украины Дарью Снигур (54-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

Прага. Финал
26 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Дарья Снигур
54
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Лилли Таггер
74
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер

Во время матча Таггер смогла девять раз подать навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Снигур сделала один эйс, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из трёх.

Победа на турнире в Праге стала первой победой для 18-летней Лилли Таггер на уровне WTA.

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