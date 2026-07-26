Лилли Таггер — чемпионка турнира WTA-250 в Праге

Австрийская теннисистка Лилли Таггер, занимающая 74-ю строчку рейтинга, стала победительницей турнира категории WTA-250 в Праге, Чехия, обыграв в финале представительницу Украины Дарью Снигур (54-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

Во время матча Таггер смогла девять раз подать навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Снигур сделала один эйс, допустив при этом семь двойных ошибок и реализовав один брейк-пойнт из трёх.

Победа на турнире в Праге стала первой победой для 18-летней Лилли Таггер на уровне WTA.