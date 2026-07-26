Тамара Корпач выиграла титул на турнире WTA-250 в Гамбурге
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81-я ракетка мира немецкая теннисистка Тамара Корпач стала победительницей турнира категории WTA-250 в Гамбурге, в финале одолев соперницу из Венгрии Анну Бондарь, занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Гамбург (ж). Финал
26 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
81
Тамара Корпач
Т. Корпач
По ходу матча Бондарь ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок, а также сумела реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Корпач сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Для Корпач этот титул стал вторым в карьере на уровне WTA после трофея в Клуж-Напоке в 2023 году.
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