Тамара Корпач выиграла титул на турнире WTA-250 в Гамбурге

81-я ракетка мира немецкая теннисистка Тамара Корпач стала победительницей турнира категории WTA-250 в Гамбурге, в финале одолев соперницу из Венгрии Анну Бондарь, занимающую в мировом рейтинге 97-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

По ходу матча Бондарь ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок, а также сумела реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. Корпач сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Для Корпач этот титул стал вторым в карьере на уровне WTA после трофея в Клуж-Напоке в 2023 году.