«Моя рука — это моё главное оружие». Дрейпер — о своей форме перед турниром в Вашингтоне

Бывшая пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о своей форме перед стартом турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. Ранее спортсмен пропустил несколько турниров из-за травмы.

— Очень рад быть в Вашингтоне. Было очень тяжело пропустить Уимблдон, но это правильное решение. Последние 12 месяцев выдались для меня невероятно сложными. Было много трудностей, постоянного поиска решений, много боли — я пытался понять, что происходит, пройти через всё это. Раньше я никогда не отсутствовал из-за травмы так долго, так что за последний год ни разу не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Физически чувствую себя очень хорошо. Я как раз говорил ребятам, что эмоционально и психологически долгое время ощущал сильную усталость из-за всего этого процесса. Но сейчас энергия начинает возвращаться. Честно говоря, сейчас я чувствую себя очень, очень хорошо. Очень горжусь собой и тем, в каком состоянии нахожусь. Очень рад быть здесь.

– Если говорить о поиске решений, вы обращаетесь к новым врачам и медицинским специалистам, чтобы разобраться в проблеме? Или в целом продолжаете работать с той же командой?

– Нет, я работаю с той же командой. Мне очень повезло, рядом со мной замечательные специалисты. Моя травма руки очень и очень сложная. При таком стрессовом повреждении кости нужно учитывать множество разных факторов, особенно в виде спорта, где мне необходимо подавать со скоростью 130 миль в час. Именно это я и делаю. Можно сказать, моя рука — это моё главное оружие. Поэтому, когда она причиняет мне сильный дискомфорт, становится трудно делать то, что ты хочешь, получать от этого удовольствие, — приводит слова Дрейпера Sky Sports.