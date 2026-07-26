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Стала известна сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе, где сыграют Хачанов, Шаповалов, Легечка

Стала известна сетка турнира АТР-250 в Лос-Кабосе, где сыграют Хачанов, Шаповалов, Легечка
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Сегодня, 26 июля, стала известна сетка хардового турнира АТР-250 в Лос-Кабосе, Мексика, где сыграет российский теннисист Карен Хачанов.

Хачанов начнёт турнир с матча второго круга, где его соперником станет теннисист, выигравший квалификацию или лаки-лузер.

Под первым номером на турнире посеян 12-я ракетка мира чех Иржи Легечка, который поборется за выход в 1/4 финала с победителем встречи Колуман Вон (Гонконг) – Дарвин Бланш (США). Также в соревнованиях примут участие канадец Денис Шаповалов, болгарин Григор Димитров, аргентинец Франсиско Серундоло, итальянец Лучано Дардери.

Турнир в Лос-Кабосе пройдёт с 27 июля по 1 августа. Действующим победителем соревнований является Денис Шаповалов.

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