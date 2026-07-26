Александра Панова и Магали Кемпен проиграли в финале парного разряда турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Александра Панова, выступающая в паре с бельгийкой Магали Кемпен, не смогла выиграть турнир WTA-250 в Гамбурге, Германия, уступив в финале словенскому дуэту Ника Радисеч/Данила Якупович со счётом 7:5, 3:6, [5:10].

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча пара Панова/Кемпен не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Дуэт Ника Радисеч/Данила Якупович сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15.

Турнир в Гамбурге проходил с 20 по 26 июля. Чемпионкой одиночного разряда стала немка Тамара Корпач.