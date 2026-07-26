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Панова/Кемпен — Радисеч/Якупович, результат матча 26 июля 2025, счет 2:1, финал WTA-250 Гамбург

Александра Панова и Магали Кемпен проиграли в финале парного разряда турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Александра Панова, выступающая в паре с бельгийкой Магали Кемпен, не смогла выиграть турнир WTA-250 в Гамбурге, Германия, уступив в финале словенскому дуэту Ника Радисеч/Данила Якупович со счётом 7:5, 3:6, [5:10].

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча пара Панова/Кемпен не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Дуэт Ника Радисеч/Данила Якупович сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15.

Турнир в Гамбурге проходил с 20 по 26 июля. Чемпионкой одиночного разряда стала немка Тамара Корпач.

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