Рик Макки высказался о снятии Янника Синнера с «Мастерса» в Монреале

Известный тренер Рик Макки высказался о снятии первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада.

«Синнер и его команда прекрасно понимают, что для него лучше всего как в физическом, так и в психологическом плане. Его график выступлений сильно отличается от расписания любого другого игрока, ведь от него ждут победы в каждом матче. Это совершенно иной уровень психологического давления, с которым не сталкивается больше никто в туре. Сохранять высочайшую мотивацию, быть в тонусе и не дрогнуть в каждой встрече — это настоящая магия разума. Итальянский огнемёт знаком с этим чувством, поэтому он знает, как с этим справляться», — написал Макки на своей странице в социальной сети X.