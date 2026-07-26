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Шелтон: нестабильность моей игры расстраивает больше всего

Шелтон: нестабильность моей игры расстраивает больше всего
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Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил свой уровень игры перед стартом на турнире АТР-500 в Вашингтоне, США.

«Я человек, который стремится к стабильности, стараюсь быть последовательным в тренировках, в образе жизни, в том, как проходит мой каждый день.

Думаю, именно нестабильность моей игры расстраивает меня больше всего. Часть разочарования связана с ранними вылетами с турниров — это такие коварные раунды для меня. Мне важно научиться играть более стабильно неделю за неделей именно в таких ситуациях.

Думаю, во второй половине года у меня ещё очень много возможностей для прогресса. Сейчас начинается часть сезона, которая мне действительно нравится, в которой я обычно показываю свой лучший теннис», — сказал Шелтон на пресс-конференции перед стартом турнира в Вашингтоне.

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