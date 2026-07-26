Фернандес — о турнире в Вашингтоне: надеюсь, смогу повторить прошлогодний успех

25-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась настроем перед стартом на турнире WTA-500 в Вашингтоне, США, действующей победительницей которого она является.

«Определённо вспоминаю тот момент, ощущения, позитивные эмоции, борьбу, энергию, которую давали болельщики. Поэтому стараюсь использовать это в своих интересах, вернуться в то же состояние, надеюсь, снова показать такой же уровень.

Думаю, главное, что мне помогло успешно выступить, — это умение принимать происходящее и получать удовольствие от игры на корте. Если выхожу на матч с правильным настроем, всё складывается хорошо. Надеюсь, смогу сделать это снова и повторить прошлогодний успех», — приводит слова Фернандес пресс-служба турнира.