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Петкович оценила перспективы Зверева в борьбе за первую строчку рейтинга АТР

Петкович оценила перспективы Зверева в борьбе за первую строчку рейтинга АТР
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович оценила перспективы немецкого теннисиста Александра Зверева в борьбе за звание первой ракетки мира.

«Думаю, окно возможностей определённо существует. Если Саша продолжит с того места, где остановился на Уимблдоне, у него действительно есть все шансы. Конечно, Синнер и Алькарас будут и дальше задавать темп, поэтому это будет совсем не просто.

По ходу сезона у меня было ощущение, что на корте одновременно находились старый и новый Александр Зверев. Чем дольше продолжался сезон, тем сильнее проявлялся его новый стиль игры. Уимблдон наконец показал мне, что он теперь полностью верит в этот теннис. Это уже не краткосрочная корректировка, а его новая идентичность на корте», — приводит слова Петкович Tennis Up To Date.

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