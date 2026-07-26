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Мама Хольгера Руне рассказала о его подготовке к возвращению на турниры

Мама Хольгера Руне рассказала о его подготовке к возвращению на турниры
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Анеке Руне, мама 80-й ракетки мира датского теннисиста Хольгера Руне, рассказала о восстановлении сына после травмы ахиллова сухожилия и его подготовке к возвращению на корт.

«В последние несколько недель мы постепенно увеличивали интенсивность тренировок. Хотя занятия адаптированы таким образом, чтобы защитить его, он тренируется на полной скорости и перемещается по всему корту.

Две недели назад мы прошли обследование, во время которого сделали сканирование. По результатам снимков всё выглядит хорошо.

Врачи говорят, что его ахиллово сухожилие больше не порвётся. Сейчас он может полностью свободно двигаться на корте, включая боковые перемещения и широкую работу ног.

Он так счастлив. Это совершенно другой Хольгер», — приводит слова Анеке Руне Tennis Up To Date.

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