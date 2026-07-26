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Люка Ван Аш — Александр Блокс, результат матча 26 июля 2026, счет 2:1, финал АТР-250 Эшторил

Люка Ван Аш — победитель турнира АТР-250 в Эшториле
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78-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш стал чемпионом турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, обыграв в финале соревнований бельгийца Александра Блокса (38-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Эшторил. Финал
26 июля 2026, воскресенье. 19:50 МСК
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Александр Блокс
38
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Люка Ван Аш выполнил одну подачу навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, а также смог реализовать 8 брейк-пойнтов из 13. Александр Блокс сделал в игре семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Для 22-летнего Ван Аша титул на турнире в Эшториле стал первым в карьере в рамках турниров АТР.

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