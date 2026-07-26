«Ей просто не повезло». Винус Уильямс — об игре сестры Серены на Уимблдоне-2026

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об игре своей сестры Серены после её возвращения на корт и выступления на Уимблдоне-2026. Американка проиграла в первом круге турнира австралийской теннисистке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

«Она провела выдающийся матч. Думаю, её уровень игры был невероятно высоким. Ей просто не повезло. Иногда ты встречаешь соперниц, которые находятся в огне и показывают потрясающий теннис, но потом им не удаётся сохранить этот уровень. Вам стоит спросить у неё, что будет дальше, но выглядит она отлично», — сказала Уильямс на пресс-конференции турнира в Вашингтоне.