«Ей просто не повезло». Винус Уильямс — об игре сестры Серены на Уимблдоне-2026
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Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс высказалась об игре своей сестры Серены после её возвращения на корт и выступления на Уимблдоне-2026. Американка проиграла в первом круге турнира австралийской теннисистке Майе Джойнт со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 21:35 МСК
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|3
|
|6 6
|6
87
Майя Джойнт
М. Джойнт
«Она провела выдающийся матч. Думаю, её уровень игры был невероятно высоким. Ей просто не повезло. Иногда ты встречаешь соперниц, которые находятся в огне и показывают потрясающий теннис, но потом им не удаётся сохранить этот уровень. Вам стоит спросить у неё, что будет дальше, но выглядит она отлично», — сказала Уильямс на пресс-конференции турнира в Вашингтоне.
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