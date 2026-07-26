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Янник Синнер опубликовал фотографии с круизного лайнера

Янник Синнер опубликовал фотографии с круизного лайнера
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил круизный лайнер Explora III.

Фото: Личный архив Янник Синнера

Фото: Личный архив Янник Синнера

Фото: Личный архив Янник Синнера

«Для меня большая честь стать первым гостем на борту Explora III. Спасибо всей команде за то, что заставили меня чувствовать себя как дома», — написал Синнер в сопровождении к фото в социальной сети.

Ранее Синнер во второй раз подряд завоевал чемпионский титул на Уимблдоне, обыграв в финале турнира немца Александра Зверева (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4), а позже снялся с розыгрыша «Мастерса» в Монреале, Канада, прервав свою победную серию на турнирах данной категории. На счету итальянца шесть побед подряд на «Мастерсах», он не проигрывал на таких турнирах с ноября 2025 года.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 18 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.

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