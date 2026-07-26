«Невероятная неделя». Люка Ван Аш — о победе на турнире в Эшториле

78-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш поделился эмоциями после победы на турнире АТР-250 в Эшториле, Португалия. В финале соревнований француз обыграл бельгийского теннисиста Александра Блокса со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

«Это была невероятная неделя для меня. Всё началось в понедельник, когда я провёл матч продолжительностью три с половиной часа. Я горжусь всеми своими матчами здесь. Это было очень тяжело и выматывающе, поэтому очень горд тем, что стал победителем этого турнира.

Хочу поблагодарить свою команду и всех, кто поддерживает меня дома. Без них я бы не смог стоять здесь, поэтому спасибо всем, кто находится рядом со мной на этом пути», — приводит слова Ван Аша пресс-служба АТР.

Для 22-летнего Ван Аша титул на турнире в Эшториле стал первым в карьере в рамках турниров АТР.