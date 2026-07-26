15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невероятная неделя». Люка Ван Аш — о победе на турнире в Эшториле

«Невероятная неделя». Люка Ван Аш — о победе на турнире в Эшториле
Комментарии

78-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш поделился эмоциями после победы на турнире АТР-250 в Эшториле, Португалия. В финале соревнований француз обыграл бельгийского теннисиста Александра Блокса со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Эшторил. Финал
26 июля 2026, воскресенье. 19:50 МСК
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
4 		6 5
         
Александр Блокс
38
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

«Это была невероятная неделя для меня. Всё началось в понедельник, когда я провёл матч продолжительностью три с половиной часа. Я горжусь всеми своими матчами здесь. Это было очень тяжело и выматывающе, поэтому очень горд тем, что стал победителем этого турнира.

Хочу поблагодарить свою команду и всех, кто поддерживает меня дома. Без них я бы не смог стоять здесь, поэтому спасибо всем, кто находится рядом со мной на этом пути», — приводит слова Ван Аша пресс-служба АТР.

Для 22-летнего Ван Аша титул на турнире в Эшториле стал первым в карьере в рамках турниров АТР.

Материалы по теме
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Миллиарды Маска не пришли. Звёзды тенниса отказываются играть на канадском «Мастерсе»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android