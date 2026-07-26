Александра Эала рассказала, почему не сыграет в паре с Винус Уильямс в Вашингтоне

29-я ракетка мира Александра Эала (Филиппины) рассказала, почему не сыграет в паре с семикратной чемпионкой ТБШ Винус Уильямс, США, на предстоящем турнире WTA-500 в Вашингтоне, США.

«Очень уважаю Винус. Я невероятно благодарна за каждую возможность находиться рядом с ней, учиться у неё и тренироваться вместе. Но, честно говоря, это моя первая неделя после возвращения, считаю, что Винус заслуживает партнёра, который может выкладываться на все 100 — физически, эмоционально и ментально — каждый раз, когда они вместе на корте.

Думаю, сейчас я способна на это только в одиночном разряде. У меня пока нет ресурса, чтобы отдаваться игре и в одиночке, и в паре. Очень ценю эту возможность, которая у меня была или есть, надеюсь, что в будущем мы ещё сыграем вместе», — сказала Эала на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что вместо Эалы с американкой сыграет 18-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер.