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Лилли Таггер — самая низкорейтинговая победительница турнира в Праге

Лилли Таггер — самая низкорейтинговая победительница турнира в Праге
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Австрийская теннисистка Лилли Таггер, занимающая 74-ю строчку рейтинга, стала самым низкорейтинговым игроком, которому удалось одержать победу на турнире в Праге, Чехия, сообщает Opta Ace. В финале соревнований Таггер обыграла украинку Дарью Снигур (54-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Прага. Финал
26 июля 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Дарья Снигур
54
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Лилли Таггер
74
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер

Ранее самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей турнир в Праге, становилась чешка Мари Боузкова, которая побеждала на соревнованиях в сезоне-2022, находясь при этом на 66-й строчке рейтинга. В финале турнира Боузкова обыграла экс-россиянку, ныне представляющую Австрию, Анастасию Потапову (6:0, 6:3).

Титул в Праге стал первым в карьере 18-летней Таггер в рамках турниров WTA-тура.

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