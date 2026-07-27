Лилли Таггер — самая низкорейтинговая победительница турнира в Праге

Австрийская теннисистка Лилли Таггер, занимающая 74-ю строчку рейтинга, стала самым низкорейтинговым игроком, которому удалось одержать победу на турнире в Праге, Чехия, сообщает Opta Ace. В финале соревнований Таггер обыграла украинку Дарью Снигур (54-я строчка рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Ранее самой низкорейтинговой теннисисткой, выигравшей турнир в Праге, становилась чешка Мари Боузкова, которая побеждала на соревнованиях в сезоне-2022, находясь при этом на 66-й строчке рейтинга. В финале турнира Боузкова обыграла экс-россиянку, ныне представляющую Австрию, Анастасию Потапову (6:0, 6:3).

Титул в Праге стал первым в карьере 18-летней Таггер в рамках турниров WTA-тура.