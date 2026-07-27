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Сын Хьюитта вышел в основную сетку турнира в Вашингтоне после двух отказов соперников

Сын Хьюитта вышел в основную сетку турнира в Вашингтоне после двух отказов соперников
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Круз Хьюитт, сын двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» австралийца Ллейтона Хьюитта, вышел в основную сетку розыгрыша турнира АТР-500 в Вашингтоне, США, после отказа соперника по финалу американца Закари Свайды при счёте 1:6, 7:6 (7:3) 2:0 в пользу Хьюитта.

Стоит отметить, что в финал квалификационного турнира Хьюитт также попал после того, как с розыгрыша квалификации снялся его соперник по стартовому матчу серб Душан Лайович.

17-летний Хьюитт впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира категории АТР. Ранее он вышел в финал розыгрыша юниорского Уимблдона-2026, где уступил американцу Джордану Ли со счётом 6:4, 4:6, 5:7.

Круз Хьюитт занимает 615-ю строчку рейтинга АТР.

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