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Медведев ворвался в топ-7 рейтинга ATP, Джокович вернулся в пятёрку сильнейших

Медведев ворвался в топ-7 рейтинга ATP, Джокович вернулся в пятёрку сильнейших
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг по итогам прошедшей недели. На 27 июля в топ-10 произошло несколько изменений: российский теннисист Даниил Медведев, несмотря на потерю 50 баллов, поднялся на седьмое место, опередив американца Бена Шелтона. Кроме того, серб Новак Джокович вырвался на пятую строчку, опередив австралийца Алекса де Минора.

Теннис. Обновлённый рейтинг ATP на 27 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 450 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8480.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160.
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740.
5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760.
6 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 3660.
7 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3620.
8 (6). Бен Шелтон (США) — 3580.
9 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3420.
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3300…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2420…
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1780…
92 (94). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.

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