Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Вашингтоне (США) стартует розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-500. Вашингтон. Расписание матчей на 27 июля (время – московское):

17:00. Дарья Касаткина (Австралия) – Анна Калинская (Россия, 5);

18:00. Лейла Фернандес (Канада, 7) – Магда Линетт (Польша);

18:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Клара Таусон (Дания);

19:30. Эмма Наварро (США, 8) – Софья Кенин (США, WC);

0:00. Джаниче Чен (Индонезия) – Ребекка Шрамкова (Чехия);

1:00. Людмила Самсонова (Россия) – Мэдисон Киз (США, 6);

1:30. Эшлин Крюгер (США, WC) – Кэти Бултер (Великобритания, LD).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующей победительницей соревнований является канадская теннисистка Лейла Фернандес.