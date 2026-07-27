Эала — о давлении из-за результатов: за последний год его стало гораздо больше

29-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала призналась, что стала испытывать больше давления из-за успешного выступления на турнирах.

«Конечно, давление есть. Оно становится ещё сильнее из-за той огромной поддержки, которую я получаю, ведь мне не хочется никого разочаровывать. Я искренне благодарна всем.

Давление — это часть повседневной жизни. Возможно, у профессиональных спортсменов оно ощущается сильнее, но мы не исключение. Каждый человек должен найти свой способ справляться с давлением. За последний год его стало гораздо больше, но я стараюсь не воспринимать себя слишком серьёзно. Когда люди говорят: «Ты гордость Филиппин», я стараюсь не зацикливаться на этом. Не хочу, чтобы это вскружило мне голову.

Ещё я всегда напоминаю себе, что никто не хочет, чтобы мои мечты сбылись, сильнее, чем я сама. Никто не желает моего успеха больше, чем я. Самое большое давление для меня — не разочаровать саму себя. Конечно, мне не хочется подвести всех, кто меня поддерживает», – приводит слова Эалы Tennis Head.