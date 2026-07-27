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Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 27 июля

Турнир АТР-500 в Вашингтоне: расписание матчей на 27 июля
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Сегодня, 27 июля, в Вашингтоне (США) стартует розыгрыш хардового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. АТР-500. Вашингтон. Расписание матчей на 27 июля (время – московское):

18:00. Алехандро Табило (Чили) – Таллон Грикспор (Нидерланды, LD);

19:30. Маттео Арнальди (Италия) – Лоренцо Музетти (Италия, 4);

22:00. Тейлор Фриц (США, 3) – Зизу Бергс (Бельгия);

22:30. Александар Вукич (Австралия, Q) – Захари Свайда (США, LL);

0:00. Кей Нисикори (Япония, WC) – Цзюнчэн Шан (Китай, SR);

2:30. Фрэнсис Тиафо (США, 6) – Терренс Атман (Франция).

Турнир в Вашингтоне проходит с 27 июля по 2 августа. Действующим победителем соревнований является австралийский теннисист Алекс де Минор.

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