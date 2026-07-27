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Кей Нисикори рассказал, как принял решение о завершении карьеры

Кей Нисикори рассказал, как принял решение о завершении карьеры
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори рассказал, как принял решение о завершении профессиональной карьеры. Ранее теннисист заявил, что завершит выступления после окончания сезона-2026.

«Эта мысль впервые пришла мне в голову после одного турнира в августе прошлого года. У меня болели три или четыре части тела, и я понял, что не могу принять решение снова физически подготовиться к борьбе на корте.

Мне казалось, что мои ноги стали тяжёлыми, когда я приходил на тренировку и занимался физической подготовкой. Раньше со мной такого никогда не было, и именно тогда у меня появилась мысль о завершении карьеры», – приводит слова Нисикори Punto De Break.

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