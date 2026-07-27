Руседски — об Алькарасе: если он не сыграет в Цинциннати, то на US Open его не будет

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски оценил шансы испанца Карлоса Алькараса выступить на US Open — 2026 после травмы запястья.

«Чтобы у него был хоть какой-то шанс сыграть на US Open, ему необходимо выступить в Цинциннати. Если он сыграет в Цинциннати и запястье выдержит нагрузку, это будет отличной новостью для нашего спорта, потому что нам определённо нужно его возвращение. Если он не сыграет в Цинциннати, мы понимаем, что на US Open его не будет, а это означает очень долгий перерыв вдали от тенниса.

Ему нужно быть умным, потому что необходимо постепенно увеличивать нагрузку до определённого уровня, и он не хочет торопиться. Цинциннати может помочь ему, поскольку там будет возможность получать больше времени на восстановление между матчами, но всё равно остаётся много вопросов», – приводит слова Руседски Punto de Break.