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Макки — о Синнере и Алькарасе: они — лучшее, что произошло с теннисом за последние 4 года

Макки — о Синнере и Алькарасе: они — лучшее, что произошло с теннисом за последние 4 года
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Рик Макки, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, оценил влияние испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера на современный теннис.

«Лучшее, что произошло с теннисом за последние четыре года, — это Алькарас и Синнер. Многие говорили, что плохо, когда два игрока с талантом целого поколения настолько доминируют, а остальные представители тура остаются далеко позади.

Теперь, когда Карлос выбыл, каково это ощущалось? Всегда нужно помнить: цените то, что у вас есть, а не то, чего у вас нет», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

Алькарас не принимает участие в турнирах с апреля 2026 года из-за травмы запястья. Испанец планирует вернуться к соревнованиям на «Мастерсе» в Цинциннати.

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